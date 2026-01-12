İstanbul'da barajlardaki su seviyesinin son durumu merak edilip araştırılıyor. İSKİ'nin 12 Ocak 2026 verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı düne kıyasla yüzde 1,90 arttı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç doldu? İşte İSKİ tarafından paylaşılan güncel veriler...

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda yükseliş dikkat çekerken, önceki gün yüzde 20,11 olarak ölçülen doluluk oranının 12 Ocak Pazartesi itibarıyla hangi seviyeye ulaştığı merak konusu oldu. Yağışların artmasıyla birlikte baraj seviyelerindeki yükselişin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLDU?

İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan son verilere göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı 12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla yüzde 22,01 seviyesine çıktı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 10 Ocak'ta yüzde 19,24 olarak ölçülürken, devam eden yağışlarla birlikte 0,87 artarak dün itibarıyla yüzde 20,11 olarak kaydedildi. Barajların doluluk oranı en son 23 Kasım 2025'te yüzde 17 seviyesine düşerken, 50 gün sonra su seviyesi yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Ömerli Barajı: %28,37

Darlık Barajı: %34,04

Elmalı Barajı: %69,54

Terkos Barajı: %16,31

Alibey Barajı: %16,36

Büyükçekmece Barajı: %17,05

Sazlıdere Barajı: %13,87

Istrancalar Barajı: %44,76

Kazandere Barajı: %7,52

Pabuçdere Barajı: %7,52

