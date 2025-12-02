Türkiye'nin üç büyük metropolü olan İstanbul, Bursa ve Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaş, baraj doluluk oranlarındaki güncel verileri yakından takip ediyor. Son zamandaki yağışların etkisiyle gözler, şehirlerin su seviyelerine çevrildi.

Mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar; İstanbul, Ankara ve Bursa'daki baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi.

2 Aralık Salı itibarıyla İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından açıklanan son veriler, vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara ve Bursa'daki barajların güncel durumu...

Baraj doluluk oranlarında güncel tablo! İstanbul, Bursa ve Ankarada su seviyesi ne durumda?

2 ARALIK İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından paylaştığı güncel verilere göre, 2 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 18,06 olarak kaydedildi.

Yıl boyunca baraj seviyelerinde gerileme görülüyor; nisan ayında doluluk %81,23 iken aralıkta %18,06'ya geriledi. Kent genelinde bazı barajlarda su seviyesi düşerken, bazıları daha stabil seyir izledi.

İSKİ tarafından açıklanan güncel İstanbul baraj doluluk oranları ise şu şekildedir;

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Ömerli 22,96 Darlık 18,11 Elmalı 3,01 Terkos 25,03 Alibey 2,36 Büyükçekmece 16,16 Sazlıdere 9,98 Istrancalar 1,07 Kazandere 0,41 Pabuçdere 0,65

2 ARALIK BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

BUSKİ verilerine bakıldığında, Bursa’daki baraj doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Yıl içinde mayısta %55,84 olan seviye, aralıkta %0’a düştü.

2 ARALIK ANKARA'DA BARAJLAR YÜZDE KAÇ OLDU?

ASKİ’nin internet sitesi üzerinden paylaşılan 30 Kasım verilerine göre, Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı %13,22, kullanılabilir aktif su miktarı ise %1,80 olarak açıklandı.

Ankara'daki barajların güncel durumuna ilişkin tablo şu şekildedir;

Barajlarımızdaki Su Miktarı 494.800.000 m3 209,386,000 m3 İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 1.317.000 m3 1,249,395 m3 Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : 454,148 m3 Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : 202,678 m3 Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : 592,569 m3 Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 40.880 m3 37,849 m3 Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 47.200 m3 47,300 m3 Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.463.219 m3 1,369,175 m3 Barajlara Gelen Su Miktarı 334.781 m3 363,220 m3 Toplam Doluluk Yüzdesi 31,21 % 13.21 % Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 305.843.000 m3 25,036,000 m3 Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: 21,90 % 1.80 %

