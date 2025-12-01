1 Aralık baraj doluluk oranları! İSKİ duyurdu, yağışlar barajları nasıl etkiledi?
Yağışlı artmasıyla 1 Aralık Pazartesi gününün baraj doluluk oranları büyük bir merak konusu oldu. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan son verilerle beraber barajların yağışlardan nasıl etkilendiği açıklığa kavuştu.
Yaklaşık 3 gündür belli aralıklarla devam eden sağanak yağışın barajlara etki göstermeye. devam ediyor.
Kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından kritik seviyelerin altına inen baraj doluluk oranları İstanbul'da % 20'nin altına kadar gerilemişti. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranları...
İSKİ 1 ARALIK PAZARTESİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan veriye göre barajlardaki son doluluk oranı % 18,38 olarak kaydedildi.
İSTANBULDAKİ YAĞIŞ BARAJLARA NASIL ETKİ ETTİ?
İstanbul'da 29 Kasım Cumartesi gününden 1 Aralık Pazartesi gününe kadar aralıklarla devam eden yağış barajlardaki düşüş hızını azalttı. Ancak barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağlayamadı.
28 Kasım'da % 18,71, 29 Kasım'da % 18,52 ve 29 Kasım'da % 18,38 olarak açıklanan verilere bakıldığında bugünde kritik sevilerin devam ettiği gözlemlenmektedir.
1 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: 15,13
Darlık: 27,99
Elmalı: 49,32
Terkos: 20,59
Alibey: 11,04
Büyükçekmece: 19,88
Sazlıdere: 17,98
Istrancalar: 26,16
Kazandere: 2,79
Pabuçdere: 2,88