Yağışlı artmasıyla 1 Aralık Pazartesi gününün baraj doluluk oranları büyük bir merak konusu oldu. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan son verilerle beraber barajların yağışlardan nasıl etkilendiği açıklığa kavuştu.

Yaklaşık 3 gündür belli aralıklarla devam eden sağanak yağışın barajlara etki göstermeye. devam ediyor.

Kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından kritik seviyelerin altına inen baraj doluluk oranları İstanbul'da % 20'nin altına kadar gerilemişti. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranları...

1 Aralık baraj doluluk oranları! İSKİ duyurdu, yağışlar barajları nasıl etkiledi?

İSKİ 1 ARALIK PAZARTESİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan veriye göre barajlardaki son doluluk oranı % 18,38 olarak kaydedildi.

1 Aralık baraj doluluk oranları! İSKİ duyurdu, yağışlar barajları nasıl etkiledi?

İSTANBULDAKİ YAĞIŞ BARAJLARA NASIL ETKİ ETTİ?

İstanbul'da 29 Kasım Cumartesi gününden 1 Aralık Pazartesi gününe kadar aralıklarla devam eden yağış barajlardaki düşüş hızını azalttı. Ancak barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağlayamadı.

28 Kasım'da % 18,71, 29 Kasım'da % 18,52 ve 29 Kasım'da % 18,38 olarak açıklanan verilere bakıldığında bugünde kritik sevilerin devam ettiği gözlemlenmektedir.

1 Aralık baraj doluluk oranları! İSKİ duyurdu, yağışlar barajları nasıl etkiledi?

1 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: 15,13

Darlık: 27,99

Elmalı: 49,32

Terkos: 20,59

Alibey: 11,04

Büyükçekmece: 19,88

Sazlıdere: 17,98

Istrancalar: 26,16

Kazandere: 2,79

Pabuçdere: 2,88

Editör:SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası