Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan tasarıya göre artık aktif olmayan cep telefonu numaraları 3 ayda otomatik olarak kapanacak. Şirketler abonelerin hayatta olup olmadığını kontrol edecek ve telefon aboneliğinde elektronik kimlik doğrulaması yapılacak. Bir kişi adına da çok sayıda hat açılamayacak.

TBMM'ye sunulan torba yasa tasarısında, cep telefonu aboneliği konusunda düzenlemeler yer aldı. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na ekleme yapılarak, cep telefonu aboneliğinde köklü değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Tasarıdaki düzenlemelere göre cep telefonu şirketleri, ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapamayacak. Tasarıya göre, abonelik kaydı "kişinin kimliğini, kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla" kontrol edilecek.

YABANCILARIN GÖÇ İDARESİ'NDEN BİLGİSİ İSTENECEK

Tasarıda, yabancı ülke vatandaşları ve göçmenlerin abonelikleri konusunda da yeni kurallar yer alıyor. Tasarıya göre, abonelik kaydı yapılan yabancı uyruklu kişinin elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini sahip belgeye sahip olmaması halinde, telefon şirketi, abonelik kaydı yapılan yabancı kişinin kimliği, yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verileriyle Göç İdaresi Başkanlığı'ndan isteyecek. Bu madde, Türkiye'de görevli diplomatlar ile ailelerine uygulanmayacak.

Cep telefonu aboneliğinde yeni düzenleme!

HATLAR 3 AYDA OTOMATİK KAPANACAK

Tasarıda yer alan maddeye göre, artık cep telefonu şirketleri, abonelerin hayatta olup olup olmadığını da kontrol edecek. Maddeye göre işletmeci, 3 ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktif olup olmadığını resmi makamlardan teyit edecek, teyit edemezse abonelikleri iptal edecek.

ABONELİK SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Tasarıda, cep telefonu şirketlerine abonelik sınırlaması da getirildi. Düzenlemeye göre işletmeci, BTK tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak ve bu hatlara hizmet veremeyecek.

YABANCILARA ÖZEL HAT VERİLECEK

Düzenlemeye göre, yabancı uyruklu gerçek kişilere mobil haberleşme hatlarına özgü numara verilecek. Tasarıda, düzenlemenin gerekçesi açıklanırken, "Abonelik bilgilerini güncellemek için ilgili işletmeciye başvurmayan veya kimliği teyit edilemeyen yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlarının elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantısı, abonelere verilen başvuru süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde ilgili işletmeci tarafından kesilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cep telefonu şirketi, düzenlemeye aykırı hareket ederse her bir hat için 20 bin lira idari ceza uygulanacak.

Cep telefonu aboneliğinde yeni düzenleme!

YABANCILARA 6 AY SÜRE

Tasarıya göre yabancı uyruklular, hatlarını 6 ay içinde düzenlemeye uygun hale getirecek. Düzenlemenin gerekçesinde, "Yabancı uyruklu kişilerin kullandığı mobil haberleşme hatlarına yönelik düzenlemeler yapılması, suç amacıyla kullanılan mobil haberleşme hatlarının tespitine, kapatılmasına ve aykırı davranan işletmecilere yönelik yaptırımlara ilişkin düzenleme yapılmasının" amaçlandığı belirtildi.

SUÇLA MÜCADELE AMAÇLANIYOR

NTV'de yer alan habere göre tasarının gerekçesinde mobil hatların suç ve dolandırıcılık için kullanıldığı, çok sayıda abonelikler yapılarak yasal takibin güçleştirildiği ifade edildi. Tasarıyla, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı belirlenen telefon hatlarının hemen kapatılması amaçlanıyor.



Editör:MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası