Bozcaada'yı sel vurdu: Turistik adada sokaklar göle döndü!
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından öğle saatlerinde Çanakkale il genelinde sağanak yağışı etkili oldu.
Etkili olan sağanak yağış Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde hayatı felç etti.
Turistik adada cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
