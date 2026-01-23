Çorum’un Merkez ilçesine bağlı Değirmendere köyünde hayvanlar için yem hazırlayan 40 yaşındaki İlyas Bilgin, dengesini kaybederek düştüğü yem karma makinesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Değirmendere köyünde meydana geldi. 40 yaşındaki İlyas Bilgin, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.

Hayvanları beslemek istedi, feci şekilde öldü! Cesedini karısı buldu...

CESEDİNİ EŞİ BULDU

Bilgin’den bir süre haber alamayan eşi, samanlığa gittiğinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilgin’in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



