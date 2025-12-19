Burdur’da bir apartmanda merdivenlerde hareketsiz halde bulunan 55 yaşındaki Özcan Şengün’ün, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Burç Mahallesi İbrahimbey Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞULARI MERDİVENLERDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, Özcan Şengün'ü (55) apartman merdivenlerinde yerde hareketsiz halde buldu.

Apartmanda sessiz ölüm: Komşuları merdivende cesedini buldu

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken Şengün'ün merdivenlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalinde duruldu. Şengün'ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



