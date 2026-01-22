Asya genelinde etkili olan dondurucu kış fırtınası, Rusya'nın Uzak Doğusu'nda son 60 yılın en ağır kar yağışıyla sonuçlandı. Metrelerce karın altına gömülen bölgede, hayat kelimenin tam anlamıyla durma noktasına gelirken, soğuk hava dalgası Çin ve Japonya'da da ulaşımı sekteye uğrattı.

Son 60 yılın en yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar Rusya'nın Uzak Doğusu, Çin ve Japonya'yı etkisi altına aldı.

KAMÇATKA YARIMADASI KARLA KAPLANDI Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi aşmasıyla adeta bir kış esaretine girdi.

BİNALARIN GİRİŞLERİ KAPANDI, ARABALAR KARA GÖMÜLDÜ Dev kar yığınları, binaların girişlerini ve araçları tamamen kapatırken, Petropavlovsk-Kamçatski liman kentinde araçlar kara saplandı.

Halk, apartman girişlerine ulaşabilmek için karda daracık tüneller kazmak zorunda kaldı.

"SANKİ BİR KUM TEPESİ GİBİ" Bölge sakini ve blogger Polina Tuichieva, Moskova’nın 6 bin 800 km doğusundaki Petropavlovsk-Kamçatski'deki devasa kar yığınlarını, "Sanki bir kum tepesi gibi" sözleriyle anlattı.

UZMANLAR NE DEDİ? İklim bilimcileri, bu anormal hava durumunun kaynağını Arktik'ten gelen soğuk hava dalgalarına bağladı. İngiltere’deki London Imperial College Çevre Politikası Merkezi'nden aşırı hava olayları araştırmacısı Theodore Keeping, hava akımlarındaki bu çarpıcı değişimin nedenini şu şekilde açıkladı:

"Jet akımındaki dalgalanma nedeniyle Arktik'ten eş zamanlı olarak iki soğuk hava patlaması iniyor. Arktik kutup girdabı şu anda görece zayıf, bu da jet akımını daha az yoğun bir şekilde yönlendiriyor. Sonuç olarak, Arktik'ten soğuk hava dalgaları aşağı iniyor."

ŞANGHAY'DA TARİHİ SOĞUK Aynı sistem, güneye inerek Çin'e ulaştı ve nadir görülen kar yağışını ülkenin finans merkezi Şanghay'a taşıdı. Yetkililer, dondurucu havanın en az üç gün sürebileceği uyarısında bulunurken, Şanghay en son Ocak 2018'de bu denli yoğun kar yağışı görmüştü.

Hafta içinde 20 dereceyi bulan sıcaklıklarla bahar havası yaşayan kentte yaşanan ani düşüş şaşkınlığa neden oldu. 30 yaşındaki Şanghay sakini Yu Xin, "Bu yıl hava oldukça tuhaf görünüyor. Geçen hafta hala 20 derecenin üzerindeydi, bu hafta ise sıfırın altına düştü ve kar yağmaya başladı" diyerek büyük sıcaklık değişimlerine dikkat çekti.

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Çin'de 12 eyaletteki ana yolların bazı kısımları ulaşıma kapatıldı. Yangtze ve Huai nehirlerinin güneyindeki eyaletlerde dahi sıcaklıklar 10 ile 14 santigrat derece düşüş gösterdi.

JAPONYA'DA HAVAYOLU KABUSU Soğuk hava ve şiddetli kar yağışı Japonya'nın kuzeybatı kıyılarını da vurdu. Kış sezonunun tam ortasında popüler kayak bölgelerini etkisi altına alan hava şartları, onlarca uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, kuzey ve batı bölgeleri için 21-25 Ocak tarihleri arasında yoğun kar uyarısı yaparak zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası