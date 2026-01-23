Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulundu. Piyasalardaki sert hareketlilik nedeniyle vatandaşların merak ettiği soruları cevaplayan Memiş, 'Bu fiyatlardan altın alınır mı?' sorusuna da cevap verdi. Küresel belirsizlikler, yükselen fiyatlar ve değişen dengeler üzerinden yeni uyarılarda bulunan İslam Memiş, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının dikkat etmesi gereken 6 maddeye dikkat çekti.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR? Son 3 haftadır özellikle 2026 yılına girişle birlikte değerli metaller tarafında hızlı yükselişler gözlemliyoruz. Tabii konu malum. Trump'ın açıklamaları, İran gerilimi oluyor. Diğer yandan Grönland konusu var. Piyasalar kaygılı, tedirgin. Değerli metaller de buradan nasibini alıyor. Ancak sadece jeopolitik gerilimler desteklemiyor bu tarafı. Merkez Bankalarının alımları da etkili. Diğer yandan yatırımcılar güvenli mal olarak fizik talepte de bulunuyor. Dolayısıyla da altın, gümüş, platin, paladium, bakır gibi birçok endüstriyel metal artıyor.

'6 AYDA 4880 DOLAR BEKLİYORDUK, 3 HAFTADA AŞTI!' Yine yıla yükselişle başlayan değerli metaller tarafında bu hafta yeni rekorlar gördük. Gram altın tarih cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 7.067 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü. Şu anda 6.990 lira seviyesinde. Uluslararası piyasalarda ons altın şu an itibariyle 4934 dolar seviyesinde. Bu ne demek oluyor? Bakın yılın ilk yarısına, Haziran ayına kadar, 4880 dolar seviyesi bekliyorduk. Daha yılın 3 haftasında bu seviyeleri aşan bir ons altın var karşımızda. Demek ki 5.000 dolar seviyesi yakın gelecekte görülür ve artık 5.000 dolar seviyesi bütün yatırımcılar için sürpriz olmaz. Gram altın tarafında da Haziran ayına kadar 8.000 TL beklentimiz vardı. Daha yılın 3. haftasındayız. 7.000 TL seviyesi test edildi. Bu da önümüzdeki aylarda 8.000 TL rakamlarının artık görüleceğini sinyalini bize vermiş oldu. Ve altın uzun vadeli yatırımcıları yine korumaya devam eden bir emtia oldu.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA UYARI Gümüş tarafında da yeni rekorlar gördük. 99 dolar seviyesinde ons gümüş, 138 lira seviyesinde gram gümüş fiyatı var karşımızda. Yine ons gümüş ve gram gümüş %3 civarında bir yükselişle haftayı tamamlıyor. Gümüş tarafını biraz daha altına kıyasla riskli gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü altın-gümüş rasyosu 100 seviyesinden de 50 seviyesine kadar geriledi ve bu 3 haftada altına kıyasla daha fazla bir getiri sağladı, %35 civarında yükseldi, 3 haftada. Soluksuz bir şekilde de yükseldiği için teknik olarak düzeltmelere karşı yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu seviyelerden tekrar kar satışları gelirse bu yatırımcılar için şaşırtıcı veya korkutucu bir şey olmasın.

Uzun vadede altın gümüş tarafında yükseliş beklentimizi korurken kısa vadede teknik olarak düzeltmelere muhtaç olan bir emtia piyasası karşımızda kalmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın burada stratejisi şu yönde olmalı; Mümkünse altın borçlanmayın. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır, kısa vadeli al-sat yaparak altından para kazanamazsınız. Lütfen altının fiyatına değil miktarına odaklanın çünkü o döngü her zaman devam edecek.

ALTIN YATIRIMI İÇİN GEÇ Mİ KALINDI? Bence altın için hiçbir zaman geç kalınmadı. Bunu biz sürekli söylüyoruz ve tarih tekerrür ediyor. 1.000 TL seviyesiyken de çok yüksek diyorlardı. Bugün 7.000'i konuşuyoruz. Yakın gelecekte 8.000'i konuşacağız ve 5 haneli rakamları konuşacağız. Ve her geçen yıl zamanda ‘keşke alsaydım’ diyen bir yatırımcı göreceğiz karşımızda. O yüzden altın her zaman alınır, fiyatına değil miktara odaklanmak lazım. Ancak zaman da bir manipülasyon fiyatlaması içine girebiliyor. O yüzden soğukkanlı olmakta fayda var. 3 haftada yaklaşık 500-600 dolar civarındaki bir yükseliş mesela kısa vadede teknik düzeltme yapar mı? Evet. Bu düzeltmeleri alım fırsatı olarak mutlaka değerlendirmek lazım.

GÜMÜŞ 1 YILDA 100 TL DEĞER KAZANDI! Ancak Türkiye'de orta ve alt gelir grubunun yatırım aracı artık altın değil, gümüştür. Gümüş bugün 138 TL seviyesinde ama geçen yıl bu zamanlar 38 lira seviyesindeydi. %200 bir getiri sağladı. Daha 3 haftada %35'lik bir getiri var karşımızda. O yüzden uzun vadede altın-gümüş fiziki olarak, altın-gümüş hesaplarını veya altın gümüş fonlarını ben önemsemeye devam ediyorum. Uzun vadede altın gümüş ciddi anlamda yatırımcısına kazandırır.

İSLAM MEMİŞ 'BAKIR'A DİKKAT ÇEKTİ Ancak bu hafta Davos zirvesi vardı malum. Elon Musk çok önemli bir ipucu verdi bize. Dedi ki ‘Bu yapay zeka teknolojisinde dünyanın altyapısı çok yeterli değil. Dünyadaki elektrik altyapısının değişmesi lazım.’ Yani bakırı işaret etti. O yüzden bakır da bu yükselişe, bu yarışa dahil olacak gibi duruyor.

ALTINDA YENİ BİR REKOR GELİR Mİ? Tabii ki. Yani şu anda öngörülemeyen bir süreç yaşanıyor piyasalarda. Bu yıl ortasına kadar öngördüğümüz 8.000 TL seviyesi vardı. Eğer öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa kısa vadeli bir düzeltmeden sonra, tekrar Mart-Nisan gibi tekrar 8.000'li rakamları göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi çok erken geliyor bu rakamlar. Bu erken de gerçekleşebilir. Yani şimdi 7.000 TL seviyesi cepte. Şimdi ikinci direnç seviyemiz 8.000 TL seviyesi. Ya yılın ilk yarısında Haziran ayına kadar ya da eee önümüzdeki haftalarda görülecek.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 🟥İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA 5 UYARI Yeni Dünya düzenine artık alışmak lazım. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Dünya finansal piyasalar eski gibi değil. Eski gelenekçi düşünceleri artık bırakmak lazım. Yeni dünya düzenindeki manipülasyon piyasasına hazırlamak lazım. Önemli olan şu: Fiziki varlıklarınız var mı? Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Mümkünse altın borçlanmayın. Mümkünse uzun vadeli yatırımcı olun, kaldıraçlı işlemlerden ve uzun vadeli işlemlerden uzak durun. Düşecek diye elinizdeki altınları satmayın. Daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalabilir bilirsiniz.



