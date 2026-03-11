İstanbul Özel İtalyan Lisesinde Türk öğretmenlerin başlattığı iş bırakma eyleminde 38 gün geride kaldı. Sürece dahil olan Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, derslerin boş geçmemesi için okula yeni öğretmen görevlendirmesi yaptı.

MAHMUT ÖZAY - Karar, iş bırakan eğitimcilerin tepkisine yol açtı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, İtalya Başkonsolosluğu ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Taraflar görüş ve taleplerini dile getirdi. Müzakereler sürerken, Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü okulda 26 yeni öğretmen görevlendirilmesini kararlaştırdı.

Grev kırıcılığı masayı devirdi! MEB, Özel İtalyan Lisesi için 26 yeni görevlendirme yaptı

Okula öğretmen listeleri gitti. İş bırakan eğitimciler; grevdeki personelin yerine başka öğretmenlerin ikame edilmesinin, Anayasa’nın 54. maddesiyle güvence altına alınan grev hakkına aykırı olduğunu ve açıkça grev kırıcılığı teşkil ettiğini savundu.

Tez-Koop-İş 5 nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt “Bakanlığa düşen grev kırıcılığı yapmak değil, öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretmektir. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne resmî başvurumuzu yaptık ama MEB hâlâ öğretmen görevlendirmesi yapmak için ısrarını sürdürüyor. Bu bir suçtur. Bu suça ortak olmayın” çağrısını yaptı.

Görüşlerine başvurduğumuz öğretmenler de “Millî Eğitimin, görevlendirmelerinden sonra İtalyan Konsolosluğu bizimle görüşmeyi, pazarlığı sonlandırdı” diye dert yandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası