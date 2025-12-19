Gündeme getirdiğimiz “İtalyan Lisesinde eşitsizlik isyanı” haberinin yankıları sürüyor. Özel İtalyan Lisesinde çalışan Türk öğretmenler, İtalyalı meslektaşlarına göre altı kat daha düşük maaş ve ağır ders yüküne karşı grev başlattı.

MAHMUT ÖZAY - TEZ-KOOP İtalyan Lisesi Türk Öğretmenler Platformu’nun iddiasına göre başlatılan grevin ardından okul yönetiminin uydurma sebeplerle soruşturmalar açtığını belirtti.

Platformun yaptığı açıklamada “İtalyan yönetiminin dışlayıcı tutumuna karşı hak mücadelesi veren öğretmenleri yalnız bırakmayan Türk müdür başyardımcımız Özgür Doğu’ya karşı okulun İtalyan yönetiminin uydurma gerekçelerle başlatmış olduğu soruşturmalar kabul edilemez. Çok yakın bir tarihte Türk dili ve edebiyatı öğretmenimiz Fırat Aydın’a karşı düzmece bir senaryo ile başlatılan soruşturmanın sonucunda iddiaların tümünün asılsız olduğu kanıtlandı. Bunları İtalyan Lisesi gibi köklü bir eğitim kurumuna yakıştıramıyoruz” denildi.

Öte yandan Türk öğretmenlerin mücadelesi İtalya’da gündem oldu. İlmanifesto gazetesi yayımladığı haberde “İstanbul’daki İtalyan Lisesinde görev yapan Türk öğretmenler birleşti” başlığı ile yaşanan süreci aktardı.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDE DÖVÜLEN ÜÇ ÖĞRENCİ ŞİKÂYETTE BULUNDU!

Lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım’da erkek pansiyonunda 11. sınıf öğrencileri ile 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktığı, bazı öğrencilerin darbedilerek yaralandığı yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Valiliğinin görevlendirdiği İl Millî Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Erkek Lisesi

İl Millî Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı. Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma çerçevesinde hazırlayacağı rapor bekleniyor. Öte yandan iddialarla ilgili hukuki süreç de devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, “darp” iddiasıyla ilgili üç öğrencinin şikâyetçi olduğu öğrenildi.

