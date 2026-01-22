UEFA Avrupa arenasındaki yolculuğunu sürdüren Samsunspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından kırmızı-beyazlı temsilcimizin eleme play-off turundaki eşleşmesi netleşirken, futbolseverler “Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?” sorusuna cevap aramaya başladı.

UEFA Konferans Ligi lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlayarak adını eleme turlarına yazdıran Samsunspor, play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile eşleşti. Bu turu geçmesi halinde Karadeniz ekibi, turnuvada son 16 turuna yükselme başarısı gösterecek. Peki, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor’un Avrupa takvimi netleşti. Kura çekimi sonrası KF Shkendija ile eşleşen kırmızı-beyazlı ekip, play-off turunda iki maç üzerinden mücadele edecek. Samsunspor ilk karşılaşmasını 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya’da oynayacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi eleme play-off turu, Şubat ayında oynanacak iki ayaklı karşılaşmalarla tamamlanacak.

İlk maçlar 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Turu geçen takımlar, Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek.

KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off etabının tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Eşleşmelerin ardından son 16 turu ilk maçları 12 Mart 2026 Perşembe, son 16 turu rövanş maçları 19 Mart 2026 Perşembe yapılacak.



