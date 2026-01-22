Fenerbahçe'de Tedesco'nun Aston Villa maçı planı: Sarı lacivertlilerde hedef İlk 8!
Aston Villa’yı misafir edecek sarı lacivertliler, evinde kazanıp ilk sekiz iddiasını sürdürmek istiyor. Ne eksikler bahane ne de rakibin gücü. Sarı lacivertliler bugün İngiliz’e dersini verip Avrupa Ligi’ndeki yürüyüşünü sürdürmekte kararlı. F.Bahçe’deki tek hedef galibiyet.
MEHMET EMİN ULUÇ - Süper Kupa’yı kaldıran, Süper Lig’de liderin ensesine yapışan Fenerbahçe, şahlanışı Avrupa’da devam ettirmekte kararlı. Avrupa Ligi’nde ilk 8’i hedefleyen sarı lacivertliler, önemli eksiklerine rağmen bugün Kadıköy’de Aston Villa’ya karşı kazanarak yola devam etmek istiyor. Fenerbahçe bu zorlu mücadeleye UEFA listesindeki 6 isimden mahrum çıkacak olsa da Domenico Tedesco ve öğrencileri galibiyete inanıyor. İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat’la yolları ayıran, Szymanski’yi Rennes’e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe’de sakat Levent ve Brown ile izinli En-Nesyri bu maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor: Kasaya girecek rakam belli oldu
EVİNDE KAYBETMİYOR
Yeni transferler Mert, Guendouzi ve Musaba’dan da statü gereği yararlanamayacak olan Fenerbahçe buna rağmen Kadıköy performansıyla güven veriyor. Bu sezon Avrupa arenasında 5 defa iç saha maçına çıkan sarı lacivertliler 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Skriniar, Semedo, Alvarez, Duran ve Oğuz’un ceza sınırında olduğu Fenerbahçe, rotasyonu kısıtlı olsa da Aston Villa engelini kayıpsız aşıp ilk 8 şansını sürdürmekte kararlı. Avrupa Ligi’nde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı lacivertliler lig sürecini ilk 8’de tamamlarsa önemli bir dinlenme fırsatı elde edecek.
ASTON VİLLA’YI YIKMAYA KARARLI
F.Bahçe Avrupa’da 297. sahnesini alacak. Sarı lacivertlilerin geride kalan maçlarda 117 galibiyeti, 115 yenilgisi bulunurken, 64 maç berabere sona erdi. Fenerbahçe, 1977-78’de UEFA Kupası 1. turunda eşleştiği ve deplasmanda 4-0, Kadıköy’de 2-0 yenildiği Aston Villa’yı bu sefer devirmek istiyor
MUHTEMEL KADROLAR
Fenerbahçe
Ederson
Yiğit Efe
Skriniar
Oosterwolde
Semedo
Fred
İsmail
Mert Müldür
Asensio
Talisca
Kerem
Aston Villa
Bizot
Cash
Lindelof
Konsa
Digne
Bogarde
Tielemans
Guessand
Rogers
Buendia
Watkins