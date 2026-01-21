Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında formayı kaybeden ve performansı düşüşe geçen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, Fransız ekibi Rennes'e transfer oluyor.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun kadro planlamasında yer almayan Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e imza atıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Rennes, Polonyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fransız temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 10,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

İMZA İÇİN FRANSA'YA GİDİYOR

Rennes'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Szymanski'nin bu akşam sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya gideceği belirtildi.

BU SEZON 4 GOL KATKISI YAPTI

Sarı lacivertlilere 2023 yaz transfer döneminde 9 milyon 750 bin avro karşılığında katılan Sebastian Szymanski, bu sezon toplamda 26 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

