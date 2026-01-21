Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında kritik Aston Villa sınavına çıkmaya hazırlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

UEFA Avrupa Ligi 7’nci hafta mücadelesinde 22 Ocak Perşembe günü İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KAZANIRSAK İLK 8 ŞANSIMIZ YÜKSEK OLUR"

Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini belirten Tedesco, bu durumun Aston Villa maçına bağlı olduğunu vurgulayarak, "İlk 8'de yer almak Aston Villa maçına çok bağlı bir durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur." sözlerini sarf etti.

Tedesco meydan okudu: “Aston Villa’ya karşı cesur olacağız”

"BU TARZ MAÇLAR HER SABAH UYANMA SEBEBİMİZ"

Aston Villa'nın ligdeki iyi gidişine değinen Tedesco, "Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak için gerek yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SADECE DUYGULARLA OYNAYAMAZSINIZ"

Aston Villa'nın futbol anlayışı hakkında da konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bence, Stuttgart ve Nice'i mağlup ederken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynayamazsınız. Şansınız olmaz. Saha içinde iyi yalnız olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Emery uzun yıllardır orada. Çok iyi bir kulübe ve takıma karşı oynayacağız." şeklinde konuştu.

Tedesco meydan okudu: “Aston Villa’ya karşı cesur olacağız”

"SAKLANMAMIZA GEREK YOK"

Her oyunda rakibe adapte olmalarının gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Aston Villa attığın gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz." dedi

UEFA LİSTESİNE YAZILACAK OYUNCULAR HAKKINDA

Tedesco, UEFA'nın listeleri hakkında ve transfer gündemiyle alakalı "Kolay bir durum değil bu, istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Kurallar var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman, belli. Son tarihi beklemek önemli. Siz eğer değişiklikleri planlarsanız ve değişiklik olursa, bunu bilemezsiniz, transfer pazarı çılgındır, son gün bile birçok şey değişir. Konuşuyoruz, kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz." açıklamalarını yaptı.

Tedesco meydan okudu: “Aston Villa’ya karşı cesur olacağız”

"EVİMİZDEKİ HER MAÇ ÇOK ÖZEL"

Fenerbahçe taraftarına da değinen Tedesco, "Taraftarlar... Benim için gerçekten inanılmaz, harika! Adana'daki Süper Kupa maçında binlerce taraftar vardı. Her zaman itici güç ve ekstra motivasyon oluyorlar. Evimizde oynayacağımız için bu maçı mutluyum. Evimizdeki her maç benim için çok özel. Biz de onlara özel bir karşılık vermek istiyoruz." cümlelerini kullandı.

"ALANYASPOR MAÇINDAKİ 3. GOL BENİM SAYEMDE OLMADI"

Tedesco, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 18 Ocak Pazar günü oynadığı ve 3-2 kazandığı Alanyaspor maçında Anderson Talisca'nın attığı gol hakkında, "3. gol benim sayemde değil; Marco, Talisca ve Fred'in kalitesiyle geldi. Fred gelen uzun topu çok güzel indirip pası verdi, Marco 3. bölgede hemen pasını verdi. Benimle alakası yok golün, şişelerle alakası yok." yorumlarını yaptı.

Tedesco meydan okudu: “Aston Villa’ya karşı cesur olacağız”

"TALISCA GİBİ BİR OYUNCU BULMAK ZOR"

Domenico Tedesco, basın toplantısına beraber katıldığı oyuncusundan övgülerle bahsetti, 40 yaşındaki teknik patron. "Talisca çok önemli bir futbolcu. Her şeyden önce çok iyi bir insan, iyi bir profesyonel. Noel'de kısa bir izin imkanı oldu. Onun gittiği otelde bir arkadaşım vardı, beni arayıp 'Sabah 9'da fitness'a gidiyor, akşam üstü yine gidiyorum, yine orada' dedi. Sahada her şeyini vermek kolaydır, ışıklar olmadığında da her şeyini vermek çok önemlidir. Ben Talisca'ya yüzde 100 güveniyorum. Bu tarz bir oyuncuyu bulmak çok zor. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası