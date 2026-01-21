Transferin hızlı kulübü sarı lacivertliler iki yıldızıyla vedalaşıyor. Fenerbahçe Szymanski için Rennes ile 10 milyon avroya el sıkıştı. Mateta’dan vazgeçen İtalyan devi Juventus da En-Nesyri’nin peşine düştü…

Ara transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe’de artık ayrılık zamanı… Devre arasında kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok’u takviye eden sarı lacivertliler bir taraftan da Fransız yıldız N’Golo Kante’nin yolunu gözlüyor. Hatta sarı lacivertlilerin Youssef En-Nesryi’nin durumuna bakmaksızın Cenk Tosun’un yerine bir golcü daha alması gündemde. Kadro dışı kalan oyunculardan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İrfan Can Eğribayat’la yollarını ayıran Fenerbahçe’de şimdi sıra yabancılara geldi.

LİSTE DEĞİŞECEK

Satış listesindeki Szymanski Fransa yolunda. Rennes ile anlaşmaya varan Polonyalı oyuncu Fenerbahçe’ye 10 milyon avro kazandıracak. Szymanski üç yıl önce Dinamo Moskova’dan 9,5 milyon avroya alınmıştı. Suudların istediği En-Nesyri ise Juventus’un takibinde. Crystal Palace’tan Jean-Philippe Mateta’yı isteyen Juve’nin, bu transferi rafa kaldırıp Faslı oyuncunun peşine düştüğü belirtildi. Fenerbahçe bu iki ismin yerine UEFA listesine Guendouzi ile Kante’yi eklemeyi planlıyor. Musaba için de bir isimle daha yollar ayrılacak.

MOU GİTTİ GÖZDEN DÜŞTÜ

Szymanski, Fenerbahçe’de son üç sezonda toplam 134 maçta forma giydi. Bu maçlarda 22 gol kaydeden Polonyalı yıldız, Mourinho’nun ayrılığının ardından kulübeye mahkûm oldu.

