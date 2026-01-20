SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: Camiamıza hayırlı olsun
Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği'nden çıktığı duyurdu. Sarı-lacivertliler, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını tamamen kapatarak, mali bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.
- Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını tamamen ödedi.
- Kulüp, Bankalar Birliği’nden çıkış sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliği’nden çıkmış bulunmaktadır.
Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe-Aston Villa maçına Portekizli hakem
Bizi Takip Edin
YORUMLAR