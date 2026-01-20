Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği'nden çıktığı duyurdu. Sarı-lacivertliler, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliği’nden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

