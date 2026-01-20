Anadolu Ajansı
Fenerbahçe-Aston Villa maçına Portekizli hakem
UEFA, 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadı'ndan oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa karşılaşmasında görev yapacak hakem ekibini açıkladı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçını Luis Godinho yönetecek.
- Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.
- Dördüncü hakem Fabio Verissimo olacak.
- Maç, 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadı'ndasaat 20.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında 22 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.
Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Aston Villa maçı öncesi Tedesco'yu düşündüren eksikler
Bizi Takip Edin
YORUMLAR