Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Premier Lig ekibi Aston Villa ile 22 Ocak Perşembe günü oynayacakları karşılaşma öncesi sol bekte çözüm arıyor.

Fenerbahçe'de Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları sebebiyle sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Domenico Tedesco, Alanyaspor karşısında sol bekte Mert Müldür'e ve sağ bekte Nelson Semedo'ya forma verdi. Alanyaspor, özellikle Mert'in kanadından etkili olduğu ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İtalyan hocanın ikinci yarıda Semedo yerine Yiğit Efe Demir'i oyuna alması ve sol bekte Mert Müldür'ün de ikinci yarıdaki dikkat çeken oyunuyla Fenerbahçe, 3-2'lik skorla maçı çevirdi.

ÇAĞLAR STOPERE, OOSTERWOLDE SOL BEKE

Tedesco'nun, 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda Aston Villa ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi sol bek için çözümü merakla bekleniyor.

Sporx'te yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, sol bekte yine Mert Müldür'e forma verebilir. Jayden Oosterwolde'nin bu bölgeye geçmesi ve stoperde Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi de alternatifler arasında yer alıyor.

