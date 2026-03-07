İzmir'de bugün birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova ve Buca olmak üzere birçok İzmir ilçesine elektrik verilemiyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de bugün çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Gediz Elektrik tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kentin birçok noktasında elektrik verilemediği bildirildi. Elektrik kesintisinden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi saatleri...

Balçova elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 15.00 İnciraltı Mahallesi

Bayındır elektrik kesintisi:

7 Mart 09.30 - 17.00 Kızıloba, Sarıyurt, Hisarlık, Ergenli, Dereköy ve Alankıyı mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.30 Havuzbaşı Mahallesi

Bayraklı elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 17.00 Turan Mahallesi



Bergama elektrik kesintisi:

7 Mart 10.00 - 16.00 Fevzipaşa, İslamsaray, Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey, Ulucamii, Gaziosmanpaşa, Barbaros ve İnkılap mahalleleri

7 Mart 11.00 - 17.00 İncecikler Mahallesi

7 Mart 10.00 - 16.00 Göçbeyli Mahallesi

Beydağ elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 16.00 Yukarıaktepe, Mutaflar, Aktepe, Erikli, Çamlık ve Palamutçuk mahalleleri

Bornova elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 17.00 Gökdere Mahallesi

7 Mart 11.00 - 12.00 Egemenlik Mahallesi



Buca elektrik kesintisi

7 Mart 09.00 - 16.00 Yıldızlar Mahallesi

7 Mart 10.00 - 14.00 Aydoğdu Mahallesi

7 Mart 09.00 - 17.00 29 Ekim Mahallesi

7 Mart 09.00 - 16.00 İnkılap ve Akıncılar mahalleleri

Çeşme elektrik kesintisi

7 Mart 09.30 - 15.30 Çiftlik Mahallesi

Çiğli elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 15.00 Atatürk ve Evka-5 mahalleleri

7 Mart 09.00 - 17.00 Balatçık Mahallesi

Dikili elektrik kesintisi:

7 Mart 23.00 - 04.00 Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet mahalleleri

Foça elektrik kesintisi:

7 Mart 10.00 - 16.00 Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler ve Fevzi Çakmak mahalleleri

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 15.00 Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri

Karşıyaka elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 15.00 Demirköprü ve Şemikler mahalleleri

Kiraz elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 14.00 İstiklal ve Cumhuriyet mahalleleri

7 Mart 09.00 - 14.00 Yeni, İstiklal ve Kırköy mahalleleri

7 Mart 10.00 - 17.30 Yeni Mahallesi

Konak elektrik kesintisi:

7 Mart 23.00 - 05.00 Etiler Mahallesi

Menderes elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 16.00 Özdere Cumhuriyet Mahallesi

Menemen elektrik kesintisi:

7 Mart 13.30 - 17.30 Yahşelli, Görece, Emiralem Merkez, Yayla, Karaorman ve çevre mahalleleri

Ödemiş elektrik kesintisi:

7 Mart 09.30 - 15.30 Cevizalan Mahallesi

7 Mart 09.00 - 15.00 Üzümlü, Kayaköy ve çok sayıda kırsal mahalle

Seferihisar elektrik kesintisi:

7 Mart 10.00 - 16.00 Sığacık Mahallesi

Tire elektrik kesintisi:

7 Mart 10.00 - 16.00 Hisarlık, İbni Melek ve Turan mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.00 Kahrat, Kızılcahavlu ve Derebaşı mahalleleri



Torbalı elektrik kesintisi:

7 Mart 09.00 - 15.30 Karşıyaka, Taşkesik, Yedi Eylül, Yeni, Arslanlar, Çaybaşı ve Eğerci mahalleleri

7 Mart 09.00 - 17.00 İstiklal ve Yazıbaşı mahalleleri

7 Mart 10.00 - 15.30 Muratbey ve Cumhuriyet mahalleleri

