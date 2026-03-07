Uzmanlar tarafından hazırlanan bir beslenme rehberinde, suyun ardından vücut sağlığına en fazla katkı sağlayan içecekler belli oldu. Yapılan değerlendirmelerde, kronik hastalıklardan korunma, hücre yenilenmesi ve sindirim sistemi üzerindeki etkiler dikkate alınarak en sağlıklı içecek alternatifleri sıralandı.

Sağlıklı hayatın temel unsurlarından biri olan su tüketiminin yanı sıra tercih edilebilecek faydalı içecekler de araştırmalarla ortaya kondu. Beslenme uzmanları ve araştırmacıların verileri doğrultusunda hazırlanan listede, içeceklerin vücut üzerindeki olumlu etkileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

ZİRVEDE YEŞİL ÇAY YER ALDI

Araştırma sonuçlarına göre sudan sonra insan sağlığına en fazla katkı sağlayan içecek yeşil çay olarak belirlendi. Uzmanlar, yeşil çayın içeriğinde bulunan polifenoller ve güçlü antioksidanların hücreleri toksinlere karşı koruduğunu belirtti. Ayrıca bu içeceğin yaşlanma etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olduğu ifade edildi. Yeşil çayın kan damarlarını gevşeterek kalp krizi ve felç riskini azaltabileceği, aynı zamanda içerdiği florür ve flavonoidler sayesinde diş ve kemik sağlığını desteklediğine de vurgu yapıldı.

DİĞER SAĞLIKLI İÇECEKLER DE LİSTEDE

Hazırlanan listede yeşil çaydan başka içecekler de yer aldı. Nane çayının antispazmodik özelliği sayesinde kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı belirtildi.

Ölçülü tüketilen kahvenin ise bilişsel fonksiyonları desteklediği ve bunama riskine karşı koruyucu etki gösterebileceği ifade edildi.

Öte yandan hayvansal ve bitkisel sütlerin de sağlıklı içecek alternatifleri arasında bulunduğu kaydedildi. Yağsız sütün içerdiği kalsiyum ve D vitamini sayesinde kemik sağlığını desteklediği ve kan şekeri dengesine katkı sunduğu belirtildi.

Soya ve badem sütlerinin ise protein ve lif bakımından zengin olduğu, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı özellikleri nedeniyle kalp dostu seçenekler arasında gösterildiği aktarıldı.

ŞEKERLİ İÇECEKLERE KARŞI UYARI

Uzmanlar, sağlıklı alternatiflerin yanı sıra bazı içeceklerin tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu. Kafelerde sıkça tüketilen aromalı ve yüksek kalorili kahve çeşitleri, enerji içecekleri, diyet ibaresi taşısa da asitli içecekler ve paketlenmiş meyve sularının yüksek şeker ve katkı maddesi içerdiği için sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

