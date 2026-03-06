Sağlık dünyasında yıllardır süren “daha fazlasını yap” anlayışı yerini daha sade ve dengeli bir yaklaşıma bırakıyor. Bilim adamları, uzun ve sağlıklı yaşamın pahalı takviyeler, aşırı spor programları ya da karmaşık yöntemlerden ziyade, vücudun doğal mekanizmalarını destekleyen temel alışkanlıklarda saklı olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bu yöntemleri tek tek sıraladı.

Son dönemde yayımlanan araştırmalar, sağlık alanında giderek öne çıkan yeni yaklaşımın “daha akıllı yaşam” olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre uyku düzeni, kas gücü, dengeli beslenme ve stres yönetimi gibi temel unsurlar, hayat kalitesini artırmada en etkili faktörler arasında yer alıyor.

Çalışmalar uyku sırasında beyin toksinlerinin temizlendiğini, hafızayı düzenlediğini, hormonları dengelediğini, metabolizmayı resetlediğini vurguluyor. Müftüoğlu da “Uyku aslında gece yapılan bir tamir ve bakım operasyonu. Sağlığını iyileştirmek isteyen biri için ilk reçete çoğu zaman çok basit: Her gün aynı saatlerde yat, gece ekran ışığını azalt, günde en az 7 saat uyku hedefle” tavsiyesinde bulunuyor.

Yeni bilimsel çalışmalar, kas kütlesinin sadece fiziksel güç açısından değil metabolik sağlık açısından da hayati rol oynadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre kas dokusu; glikoz depolanmasına yardımcı olurken insülin direncini azaltıyor, vücuttaki iltihap seviyesini düşürüyor ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını destekliyor. Müftüoğlu da “Bu yüzden longevity tıbbının en net mesajlarından biri şu: Haftada birkaç kez yapılan basit kuvvet egzersizi, takviyelerden çok daha güçlü olabilir” diyor.

Her yıl “süper gıda” olarak tanıtılan yeni besinler gündeme gelse de bilim adamları sağlıklı beslenmenin tek bir ürüne bağlı olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni, farklı besin gruplarının doğru şekilde bir araya geldiği bir tabak modeliyle mümkün oluyor. Dr. Osman Müftüoğlu da “İyi bir tabakta şu üçlü bulunur: Lif, protein, sağlıklı yağ. Sebzeler, baklagiller, yumurta, balık, zeytinyağı ve kuruyemişler hala en güçlü oyuncular” hatırlatmasında bulunuyor.

Uzmanlara göre yürüyüş, sağlık açısından en etkili ancak çoğu zaman yeterince önemsenmeyen egzersizler arasında yer alıyor. Günde 30–40 dakika yapılan tempolu yürüyüşün kalp sağlığını desteklediği, kan şekerini dengelediği, beyin kan akışını artırdığı ve stres seviyesini düşürdüğü belirtiliyor. Dr. Müftüoğlu “Bazı kardiyologların yürüyüşü modern hayatın en etkili ilacı” dediğine vurgu yapıyor.

STRES YÖNETİMİ DE SAĞLIK STRATEJİSİ

Uzmanlara göre modern yaşamın en önemli sağlık risklerinden biri kronik stres. Uzun süre devam eden stresin kilo artışı, uyku problemleri, yüksek tansiyon ve zihinsel yorgunluk gibi birçok sağlık sorununu tetikleyebileceği belirtiliyor.

Dr. Müftüoğlu “Bu nedenle sağlıklı hayatın yeni reçetesinde şu maddeler var: sosyal bağlar, hobiler, doğa yürüyüşleri, gülmek. Evet, gülmek de gerçek bir biyolojik ilaçtır” diyor.