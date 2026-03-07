Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın her derbi öncesi hakemi etki altına almaya çalışan açıklamar yaptığını savunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de Przemyslaw Frankowski’nin kırmızı kart gördüğü ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı derbiyi hatırlattı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın TÜPTAŞ Stadyumu'nun esv sahipliği yapacağı derbi maçtan bir gün önce yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Abdullah Kavukcu

FRANKOWSKI UNUTULMADI

Adalı’nın alışkanlıklarına devam ettiğini belirten Kavukcu, "Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. Hakem etki altında kalıp, Frankowski’yi haksız bir şekilde oyundan attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz (Ozan Ergün), bu sefer hiçbir baskı altında kalmaz" dedi.

Przemyslaw Frankowski, VAR incelemesinin ardından 36'ncı dakikada direkt kırmızı kart görmüştü.

"YENİ TRANSFERLER ÇOK KATKI VERDİ"

Takım hakkında da bilgiler veren sarı-kırmızılılı yönetici, “Çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey’in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferler çok katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

