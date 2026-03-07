Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'nın açıklamalarına jet cevap: Organize işler bunlar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın her derbi öncesi hakemi etki altına almaya çalışan açıklamar yaptığını savunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de Przemyslaw Frankowski’nin kırmızı kart gördüğü ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı derbiyi hatırlattı.
- Abdullah Kavukcu, Serdal Adalı'nın derbi maç öncesi hakem açıklamasına tepki gösterdi.
- Kavukcu, Beşiktaş'ın her derbi öncesi aynı yola başvurduğunu ve geçen sene bunun Frankowski'nin haksız yere oyundan atılmasına neden olduğunu belirtti.
- Kavukcu, genç hakem Ozan Ergün'ün baskı altında kalmamasını diledi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın TÜPTAŞ Stadyumu'nun esv sahipliği yapacağı derbi maçtan bir gün önce yaptığı açıklamalara cevap verdi.
FRANKOWSKI UNUTULMADI
Adalı’nın alışkanlıklarına devam ettiğini belirten Kavukcu, "Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. Hakem etki altında kalıp, Frankowski’yi haksız bir şekilde oyundan attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz (Ozan Ergün), bu sefer hiçbir baskı altında kalmaz" dedi.
"YENİ TRANSFERLER ÇOK KATKI VERDİ"
Takım hakkında da bilgiler veren sarı-kırmızılılı yönetici, “Çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey’in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferler çok katkı sağladı" ifadelerini kullandı.