Şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak isteyen Beşiktaş, lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda 20.00’de başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek…

Süper Lig’de süper bir derbi futbolseverleri bekliyor. Ligde son 13 maçtır yenilgisi olmayan ve şampiyonluk potasına girmek için çaba gösteren Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak.

Türkiye için derbi vakti! Beşiktaş ile G.Saray Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak

EVİNDE KARTAL GİBİ

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İki takımın özellikle Dolmabahçe’de yaptığı maçlarda siyah beyazlı ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Yenilenen statta dokuz defa Aslan’ı ağırlayan Kartal, bunların yedisinden galip ayrılırken, sadece bir kere yenildi.

ASLAN’DA EKSİK YOK

Galatasaray ise bu maçtan galip gelerek hem bu kötü istatistiğe son vermek hem de en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını daha da açmak istiyor. Bu kritik karşılaşmada Beşiktaş’ta Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Bu sezon kaybettiği 14 puanın 8’ini deplasmanda bırakan Galatasaray’ın bu maçta eksiği yok. Siyah beyazlılarda sakat Emirhan’ın dışında Salih Uçan, sarı kırmızılılarda ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor...

610

Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette, iki takım bu akşam 360. defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray’ın Beşiktaş’a 128-116 üstünlüğü bulunuyor.

6°

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide maç saatinde termometreler 6 dereceyi gösterecek. Nem oranın ise yüzde 66 olması bekleniyor.

DÖRT DÖRTLÜK OH

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, derbide de takımının en büyük vurucu gücü olacak. Siyah beyazlı formayı giyer giymez ilk üç maçında birer gol atan Oh, kupa maçını da boş geçmedi ve toplamda dört gol kaydetti.

OSİMHEN SIRTLIYO

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı kırmızılı formayla mücadele ettiği son yedi Süper Lig maçının altısında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.

