Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını bire indirdiği karşılaşmayı yorumlarken, iki yıldıza övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 2 defa geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.0 Rıdvan Dilmen, üst üste 3'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen

"İKİ İSİM ŞAMPİYONLUK POTASINDA TUTUYOR"

Eski milli futbolcunun, Sports Digitale'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34'üncü hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı. Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Anderson Talisca ve Marco Asensio’dur. Diğer oyuncuların hepsine saygım var ama bugün Talisca’yı çıkarırsan 3 puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum.

Marco Asensio

Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur; Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Talisca'yla da, Asensio'yla da şampiyon olursun!

Anderson Talisca

"TEDESCO OYUN OLARAK YENİLDİ"

Yönetim, hocanın istediği sıraya göre transferleri yapmaya çalışıyor. Guendouzi geldi. Çatır çatır oyuncu arıyor hoca. Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz. İsmail'de de var. Bunlar normal. Tedesco rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi.

"KANTE GELMEZSE ÜZÜLMEM"

Bir Kante konusu oldu. Kante değil de herhangi bir orta saha olsaydı 'Ya ne gerek var?' derdi herkes. Kante olunca heyecana neden oldu. Kante gelirse mutlu olurum ama gelmezse üzülmem. İsmail yerine Fred oynasa ne olur? Ama Fenerbahçe'ye daha golcü bir kanat oyuncusu mu lazım mesela? Fenerbahçe'nin bence panik havasında olmaması gerekiyor transferde."

