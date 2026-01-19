SPOR SERVİSİ
Sebastian Szymanski, Rennes'de: Fenerbahçe'ye 11 milyon euro gelir
Sarı-lacivertliler, devre arasında İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, İrfan Can Eğribayat ve Rodrigo Becao'nun ardından kadroda düşünülmeyen bir isimle daha yollarını ayırdı.
Fenerbahçe ve Rennes, Sebastian Szymanski transferi için 9 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
- 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu, prosedür işlemlerinin tamamlanmasıyla Rennes'e resmi imzayı atacak.
- Szymanski bu sezon 26 maçta forma giydi ve 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Fenerbahçe ile Fransız kulübü Rennes, Sebastian Szymanski transferi çin 9 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Kulüpler ödeme planı üzerinde de anlaşma sağladı.
İMZAYI BEKLİYOR
Süper Lig2in 18'inci haftasında deplasmanda 3-2 kazanılan Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayan 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu, prosedür işlemlerinin tamamlanmasıyla Rennes'e resmi imzayı atacak.
26 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Szymanski, bu sezon 26 maçta forma giydi. Beklentileri karşılayamayan oyuncu, 1179 dakikada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
