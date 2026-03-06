Mersin'de ekipler tarafından yapılan denetimlerde yaklaşık 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Piyasaya sürülmesine engel olan ürünler imha edilecek.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

250 TENEKE ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları kontrollerde 18 litrelik teneke kutular içerisinde toplam 249 teneke yağ bulunduğunu tespit etti. Yapılan fiziki incelemede kutuların içindeki sıvının zeytinyağı olmadığı yönünde şüphe oluşması üzerine durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen teknik ekiplerce kutulardan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde ürünlerin zeytinyağı olmadığı ve insan sağlığı açısından tehlikeli kimyasal içerikler barındırdığı belirlendi.

4,5 TON SAHTE ZEYTİNYAĞINA EL KONULDU

Analiz sonuçlarının ardından zabıta ekibi yaklaşık 4,5 ton sahte yağa el koydu. Piyasaya sürülmesi engellenen ürünler imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü.

"GÖZ YUMMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sahte gıda üretimi ve satışıyla ilgili yasal süreç başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Sivaslıoğlu, "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Yenimahalle'de yaptığımız denetimde yaklaşık dört buçuk ton sahte zeytinyağını piyasaya sürülmeden ele geçirdik. Yapılan analizlerde bu ürünlerin insan sağlığı için ciddi risk oluşturabilecek maddeler içerdiği tespit edildi. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir oluşuma göz yummamız mümkün değildir" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sivaslıoğlu, şüpheli görülen gıda ürünleri veya satış noktalarının belediyeye ya da ilgili kurumlara bildirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

