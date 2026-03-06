Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli bir uyarı geldi. Bu durumun gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelemeye devam edecek. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş petrol fiyatlarını vurdu. İran'ın küresel petrol ticaretinin 3'te 1'inin karşılandığı Hürmüz Boğazı'nın kapatmasıyla petrolde sert yükselişler oldu.

1,5 YILIN ZİRVESİ Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, 1 hafta içerisinde 85 dolara kadar yükselerek son 1,5 yılın zirvesini gördü.



EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE Bu durum Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, tüketiciyi korumak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemek için eşel mobil sistemi devreye alındı. Buna göre akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak.



ZAMMIN %25'İ YANSITILACAK Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak. Savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki belirsizlik yerini korurken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan önemli bir uyarı geldi.

PETROL SEVKİYATINDA AKSAMA İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol sevkiyatı ciddi bir aksama yaşanıyor. Boğazın fiilen kapanmasıyla birlikte bazı Körfez ülkelerinin üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

GOLDMAN SACHS'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel enerji fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini belirtti.

ABD'NİN ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALABİLİR ABD Başkanı Trump, bölgedeki tanker akışının sürdürülmesi için sigorta destekleri ve askeri eskort seçeneklerini gündeme getirmişti. Banka, ABD’nin petrol ve gaz tankerlerini korumak için devreye aldığı güvenlik önlemlerinin mevcut krizi çözmek için yeterli olmayabileceğini değerlendirdi.

Goldman Sachs’ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart, "Boğazdan geçen tanker sayısı oldukça fazla. Bu nedenle deniz eskortlarının uygulanabilirliği tartışmalı. Ayrıca insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı ne kadar etkili olacağı konusunda da ciddi soru işaretleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR Goldman Sachs’a göre Hürmüz Boğazı’ndaki akışın uzun süre kesintiye uğraması halinde petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişler yaşanabilir.

PETROL 100 DOLARI GEÇEBİLİR Banka, boğazdan geçen petrol akışının yaklaşık beş hafta boyunca düşük seviyede kalması durumunda Brent petrolün 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelecek.

