Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının hiçbir komşu ülkeye saldırı amacıyla çıkış noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İran'daki savaş komşu ülkelerde de gerilimi tırmandırdı. Telefon diplomasisinin sürdüğü ülkelerden biri de Irak.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

"IRAK'I ÇIKIŞ OLARAK GÖRMEYİN"

Görüşmede, bölgede devam eden askeri operasyonlar ve bunların Irak üzerindeki etkileri nedeniyle yaşanan son güvenlik gelişmeleri ele alındı.

IKBY dahil olmak üzere bazı Irak şehirlerini hedef alan saldırıların reddedildiği görüşmede, Sudani’nin “Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dediği belirtildi.

