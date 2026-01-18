Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Anderson Talisca'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası adeta çılgına döndü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, ikinci yarıdaki pozisyon sonrası çok öfkelendi.

Müsabakanın ikinci devresinde Anderson Talisca, Maestro ile mücadelesinin ardından yerde kalırlen hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

Bu pozisyon sonrası çok sinirlenen ve hakem Mehmet Türkmen'e tepki gösteren Domenico Tedesco, sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kart sonrasında da öfkesi dinmeyen Tedesco, üzerindeki ceketi çıkarıp yere attı.

