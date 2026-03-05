MEF Üniversitesi akademisyenlerinin yeni kitabı, yapay zekâyı eğitimde bir araç olmanın ötesinde düşünme ve öğrenme biçimlerimizi dönüştüren bir güç olarak ele alıyor.

MAHMUT ÖZAY- Yapay zekânın eğitim üzerindeki etkilerine dair küresel tartışmalar sürerken, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban’ın yapay zekânın eğitimdeki felsefi etkilerini inceleyen yeni kitabı ‘Yapay Zekâ Bize Ne Yapıyor’, ön sözünü yazan Harvardlı Prof. Eric Mazur’un katkısıyla uluslararası platformlarda ön satışa sunuldu.

Prestijli Emerald yayınevi tarafından basılacak eser, öğrenme ve varoluş üzerine küresel bir sorgulama sunarak dünya yükseköğretim camiasıyla paylaşıldı.

20. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olarak kabul edilen Alman düşünür Martin Heidegger’in teknoloji anlayışından beslenen çalışma, eğitimde yapay zekânın rolünü analiz etmekle başlayıp teknolojik düşünmenin doğasına yönelik kapsamlı bir sorgulamaya dönüşüyor.

Böylece kitap, yapay zekâyı yalnızca bir araç olarak değil, düşünme ve öğrenme anlayışımızı yeniden şekillendiren bir güç olarak ele alıyor.



