Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 1 milyon 100 bin kişilik istihdamı korumak için istihdam başına 3.500 lira destek sağlanacağını açıkladı. Program kapsamında firmalara 100 milyar liralık uygun kredi imkânı da sunuluyor.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, tekstil sektöründe yaşanan daralmaya karşı küresel ve yerel eğilimlerin yakından takip edildiğini ve buna göre proaktif politikalar belirlendiğini kaydetti. Milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandıran Kacır, tekstil ve hazır giyim sektöründeki firmalara yatırım teşvikleri, AR-GE ve tasarım destekleri sağlandığını ve istihdamı koruyan programların hayata geçirildiğini vurguladı.

2 Mart’ta başlayan ‘İmalat Sanayii için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı’ kapsamındaki ‘Performans Desteği’ ile tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı gibi belirli sektörlerde korunan her bir istihdam için 30 prim gün karşılığında 3 bin 500 lira destek sağlanacağını kaydeden Kacır, böylelikle emek yoğun sektörlerde 1 milyon 100 bin kişilik istihdamın korunmasının hedeflendiğini bildirdi. Kacır, finansman desteği kapsamında ise imalat sanayi firmalarının kullanımı için uygun şartlı 100 milyar liralık kredi imkânı sağlandığını belirtti.

957 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Kacır ayrıca, tekstil ürünlerinin imalatına ilişkin 2012 yılından bu yana 6 bin 699 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu belgelerle 957 milyar liralık yatırım öngörüldüğünü hatırlattı. Aynı dönemde giyim eşyalarının imalatına yönelik olarak 5 bin yatırım teşvik belgesi verildiğini, 110 milyar liralık yatırım ve 628 bin kişilik istihdam hedeflendiği ifade eden Kacır, Türkiye ve AB eş finansmanıyla tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde verimlilik ve katma değer artışını sağlayacak dönüşümü amaçlayan 34 milyon avroluk proje yürütüldüğünü de hatırlattı.

MARKALI PERAKENDE DÜŞÜŞTE

Markalı perakende 2026 yılına sert düşüşle başladı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, her beş markadan dördünün ocak ayında hem adet satışının hem de cirosunun gerilediğini açıkladı. Ayakkabıda adet satışının azaldığını bildiren markaların oranı yüzde 90, hazır giyimde ise yüzde 77 olarak kaydedildi. Öncel, ocaktan ocağa yıllık karşılaştırmada kısmen olumlu bir tablo olduğunu belirterek, markaların yüzde 58’inin adet satışını, yüzde 92’sinin cirosunu artırdığını söyledi. Ancak markaların yaklaşık yarısı, cirosundaki artışın TÜFE’nin altında kaldığını ifade ediyor.

