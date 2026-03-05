İran savaşında kriz tek olsa da her ülkenin farklı hesabı bulunuyor. ABD, Çin’i sıkıştırıp İran’ın nükleer kapasitesini imha etmeyi planlarken İsrail, bölgede yayılmayı hayal ediyor. Avrupa ise fırsattan istifade Akdeniz’e yığınak yapma derdinde.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı operasyonlar, bölgede büyük bir çatışmaya dönüştü. İran’ın misilleme saldırılarıyla genişleyen savaş, küresel enerji piyasalarını sarsarken, her ülkenin stratejik çıkarları ve hesapları ön plana çıkıyor.

Uzmanlar, bu çatışmanın nükleer programlar, bölgesel güç dengesi ve rejim değişikliği hedefleri etrafında döndüğünü belirtiyor.

ABD, Çin’i sıkıştırıp İran’ın nükleer kapasitesini imha etmeyi planlarken İsrail, İran’ı kendisine tehlike olmaktan çıkarıp bölgede yayılmayı hayal ediyor.

İşte ülkelerin hedefleri:

ABD

İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek.



İsrail’in güvenliğini garanti altına almak.



Basra Körfezi’nde enerji yollarının güvenliğini sağlamak.



Çin ve Rusya’nın Orta Doğu’daki etkisini sınırlamak.

Bölgesel dengeyi koruyarak doğrudan büyük savaştan kaçınmak.



İSRAİL

Arzımevut (Vadedilmiş Topraklar) hayali.



İran’ın nükleer kapasitesini tamamen durdurmak.



İran’ın Suriye, Lübnan ve Gazze’deki vekil güçlerini (özellikle Hizbullah) zayıflatmak.



Terör örgütü PKK’nın İran uzantısına korsan bir yapı kurdurmak.

İRAN

Rejim güvenliğini korumak.

Bölgesel “direniş ekseni”ni (Irak, Suriye, Lübnan, Yemen) sürdürmek.



Körfez’de ve Hürmüz Boğazı’nda stratejik baskı unsuru oluşturmak.



ABD yaptırımlarını kıracak ekonomik ve diplomatik alan açmak.

ÇİN

İran’dan enerji tedarikini güvenceye almak.



ABD’nin bölgesel etkisini dengelemek.



Kuşak-Yol projesini Orta Doğu üzerinden genişletmek.



Açık savaştan kaçınarak ekonomik nüfuzu artırmak.



KÖRFEZ ÜLKELERİ

İran tehdidine karşı güvenlik garantisi aramak.

ABD ile savunma iş birliğini sürdürmek.

Petrol ve doğal gaz ihracatının kesintisiz devamını sağlamak.

Son dönemde İran ile gerilimi azaltarak ekonomik istikrarı korumak.

İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları için Güney Kıbrıs’a yığınak yapıyor.

