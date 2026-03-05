Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), 2025 mali yılını güçlü finansal sonuçlarla tamamladı.

Tekrarlayan gelirler baz alındığında, şirketin toplam gelirleri yıllık bazda enflasyonun üzerinde %55 oranında artış kaydetti. Portföy büyüklüğü 48,4 milyar TL’ye ulaşan AVPGY, 54 cadde dükkanını 2,4 milyar TL’ye satın alarak değer odaklı büyümesini sürdürdü. Şirket, 2025 yılı 12 aylık dönemde toplam 2,5 milyar TL kira geliri ile %13 oranında büyüme kaydetti.

Kira gelirlerindeki artış; portföyde yer alan 230 cadde dükkânı, turizm varlıkları ile AVM’lerden elde edilen sabit ve ciro bazlı kira gelirleriyle desteklendi. AVM’lerde ciro artışı yüzde 40’ı bulurken, toplam ziyaretçi sayısı 30 milyona yaklaştı. Konut satışlarında da ivme kazanan AVPGY 2025 yılında 4,1 milyar TL gelirle bir önceki yıla kıyasla %108,5 artış gösterdi. Projeler özelinde; Avrupa Konutları Şişli’de 87 adet, Avrupa Konutları Çamlıvadi’de ise 89 adet konut satışı gerçekleştirildi.

Satılan konut maliyeti ise 3,4 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi ve muhasebe uygulamaları sonrası TFRS/IFRS finansal tablolarda brüt kâr 2,8 milyar TL, net dönem kârı ise 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti.



