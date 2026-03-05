Girişimci Gözde Diker’in liderliğindeki Serviscell, öğrenci servislerinde güvenliği artırıyor ve velilere anlık takip imkânı sunuyor. Diker, kadın girişimciliğinin toplumu güçlendirdiğini vurguladı.

MAHMUT ÖZAY- Girişimci Gözde Diker’in liderliğindeki Polar Teknoloji, öğrenci servislerinde güvenliği artırmak maksadıyla yerli mobil takip uygulaması Serviscell’i geliştirdi.

Bu sistem sayesinde veliler çocuklarının araca biniş ve inişlerini anlık bildirimlerle takip edebilirken, okullar süreci şeffafça izleyip firmalar rota optimizasyonu sağlayabiliyor.

Türkiye genelinde yaygınlaşan ve tescillenen uygulamanın, öncelikle Türk Cumhuriyetleri olmak üzere küresel pazarda da kullanılması hedefleniyor.

Aynı zamanda ANGİKAD Başkanı olan Diker, kadınların teknoloji gibi katma değeri yüksek sektörlerde daha fazla yer almaya başladığına dikkati çekti.

Kadın girişimciliğini büyütmek için finansmana erişim ve mentörlük desteklerinin önemini vurgulayan Diker, kadınların ekonomik gücünün toplumu güçlendireceğini belirtti.

