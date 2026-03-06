Son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından teyakkuza geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, riskli okullarda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettirdiklerini hatırlatarak "Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valiliğini ziyaretinde Vali Hayrettin Çiçek ile bir araya geldi. Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı konuşmada Çekmeköy'de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti hükümeti döneminde hem genel anlamda şiddet hem de eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaları ağırlaştırdıklarını anlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"OKULLARIMIZDA TEDBİRLERİ ARTIRACAĞIZ"

"Eğitimde güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıldı. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

