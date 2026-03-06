Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren Mikail G., mahkemede konuştu. Güdük'ü aradığını belirten Mikail G. “Güvenlik amiri Z.S. sana para teslim edecek dedim. Z.S'ye para bıraktırdım. Dolandırıcılık yapmadım kullanıldım” dedi. Güvenlik amiri ise ifadeyi yalanladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldüren tutuklu sanık Mikail G., Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı.

Belediyenin güvenlik amiri Z.S, sanık Mikail G'yi tanıdığını söyleyerek, olay öncesi sanığın yaklaşık iki aya bir özel kalem birimiyle görüşme talebinde bulunduğunu anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük

“ASLA PARA TESLİMATI OLMADI”

Z.S. şunları söyledi:

Olaydan önce yaklaşık 7 ya da 8 ay boyunca sanık elinde yumurta kepi ve yoğurtla geliyordu. Getirdiği gıdalar belediyenin güvenlik cihazından geçiriliyordu. Yumurta kepini ve yoğurdu güvenlik cihazına koyduğumuzda 'Siz beni tanımıyor musunuz?' diyerek sinirlenip tepki gösterdi. Genelde tek başına geliyordu. Sanığın kendisinin ya da arkadaşının bana asla para teslimatı olmamıştır.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük hayatını kaybetti

“DOLANDIRICILIK YAPMADIM, KULLANILDIM”

Ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan katil zanlısı, belediyede işe girdikten sonra mahallelere ekmek dağıttığını anlatarak şöyle konuştu:

Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Belediyenin güvenlik cihazından yumurta ve yoğurt kutusu geçirirken asla sinirlenmedim ve kimseye tepki göstermedim. Ben Samet Güdük'ü telefonla arayıp 'Güvenlik amiri Z.S. sana para teslim edecek.' dedim. Arkadaşım B.İ. aracılığıyla güvenlik amiri Z.S'ye para bıraktırdım. Bu konuda mahkemeniz, B.İ. ile Z.S. arasındaki telefon kayıtlarını ilgili kurumlardan temin edebilir. Belediyedeki bazı kişiler konuşmuyor. Ben dolandırıcılık yapmadım, kullanıldım. Belediyedeki yolsuzlukları örtbas etmeye çalışıyorlar. Kimseye kumar borcum yoktur. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim.

Diğer tanık R.T. ise tarla satın almak amacıyla sanığın banka hesabına kapora adı altında bir miktar para gönderdiğini ifade etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana’da Özel Kalem Müdür Vekili’ni vuran katil zanlısı: Dolandırıcılık yapmadım kullanıldım

NELER OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G, olaydan sonra polise teslim olmuş ve 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında savcılıkça "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, özel kalem müdürünü vuran saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası