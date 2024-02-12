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    • Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, özel kalem müdürünü vuran saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana Büyükşehir Belediyesi'ne girip silahla Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ü ağır yaralayan şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. Şahıs, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" ifadelerini kullandı.

    Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı.

    SALDIRGAN BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

    Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. polis merkezine giderek teslim oldu. Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır."

    Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, özel kalem müdürünü vuran saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

    Samet Güdük

    İLK İFADESİ

    Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Suç aletiyle polise olan şüpheli Mikail G. ise ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dedi.

    Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, özel kalem müdürünü vuran saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

    "KUSURA BAKMA" DEMİŞ

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ”Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani" dedi.

    "DURUMU KRİTİK"

    Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıda ki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaAdana Büyükşehir BelediyesiZeydan Karalar
    Haberler > Gündem > Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, özel kalem müdürünü vuran saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
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