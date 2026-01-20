Anderson Talisca, sarı lacivertli formayla âdeta şov yapıyor. F.Bahçe yönetimi golcü arayadursun Talisca, takımını sırtlamaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız kariyer rekoruna, Kanarya ise zirveye koşuyor...

MEHMET EMİN ULUÇ - Ne En-Nesyri ne Duran, Anderson Talisca Fenerbahçe’ye çare olan… Suudi Arabistan seferi sonrası Avrupa’ya nasıl döneceği merak edilen Brezilyalı, Beşiktaş döneminden çok daha iyi samba yapıyor sarı lacivertlilerde. İlk sezonunda 23 maça 12 gol, 2 asist sığdıran Talisca, bu sene aldı başını gidiyor. Sambacı, 28 maçta 17 gol, 3 asistle sırtladığı takımın bütün kulvarlardaki en skorer ismi olurken, En-Nesyri (8), Duran (2) ve Kerem Aktürkoğlu’nun (6) toplam gol sayısı ona yetişmiyor. Son beş resmi maçta altı gol, bir asistle oynayan Talisca’nın skor katkısı sağladığı bütün karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.

AKLI ŞAMPİYONLUKTA

Beşiktaş döneminde 80 maçta 37 gol, 14 asistle oynayan Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmada 29 defa ağları havalandırırken 5 de gol pası verdi. Sambacı kalan haftalarda dokuz gol daha atarsa hem Beşiktaş performansını geçecek hem de kariyer rekorunu kırmış olacak. Başta Brezilya takımları olmak üzere çok sayıda teklif almasına rağmen yıllık ücretinde yüzde 50’lik bir indirimle takımda kalmayı tercih eden Anderson Talisca’nın hedefi Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefini dindirmesinde başrolü oynayarak adını kulüp tarihine altın harflerle kazımak.

"BÖYLESİNİ NEREDEN BULACAĞIZ"

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçı sonrasında Anderson Talisca’nın kendileri için büyük koz olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam “Talisca bizle kalmalı, kalması gerekiyor. Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. Kulüp süreci yönetiyor” sözleriyle Brezilyalı oyuncunun vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

