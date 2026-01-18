Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZLER İÇİN KÖTÜ BİR İLK YARIYDI"

Zorlu bir rakibe karşı 3 puan mücadelesi verdiklerini kaydeden Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık." diye konuştu.

"YİĞİT EFE, FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ"

İkinci yarıda Yiğit Efe'nin oyuna girişinin takımın performansına olumlu yansıdığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." şeklinde konuştu.

