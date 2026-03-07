Türkiye’de DASK yaptıran konut sayısı 11,7 milyona ulaşırken sigortalılık oranı yüzde 58 oldu. Yetkililer, aylık bir kahve parası primle konutların deprem riskine karşı teminat altına alınabildiğini belirtti.

Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptıran konut sayısı 11,7 milyona ulaştı, sigortalılık oranı yüzde 58 olarak kaydedildi. Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, bir arabaya trafik ve kasko için ortalama 30 bin lira prim ödenirken, DASK priminin yıllık ortalama 2 bin lira, yani aylık 170 lira civarında olduğunu belirtti.

BİR KAHVE PARASI!

Koç “Aylık bir kahve parasına konutunuzu teminat altına alıyoruz” dedi. Koç, Zorunlu Afet Sigortasında otomatik yenilemenin onaylanmasıyla vatandaşların poliçeleri unutmadan güncel tutabileceğini vurguladı.

EN YÜKSEK MARMARA

Sigortalılık oranı bölgelere göre değişiyor; en yüksek Marmara’da yüzde 65, en düşük Karadeniz’de yüzde 45. İller bazında Düzce ve Bolu yüzde 91 ile lider, Gümüşhane ise yüzde 30 ile en düşük sigortalılık oranına sahip.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), geçen yıl 23 Nisan’daki İstanbul depreminde 6 binden fazla dosya için toplam 167,7 milyon lira tazminat ödedi. Balıkesir’deki iki deprem sonrası da 141,9 milyon liralık tazminat hak sahiplerine ulaştırıldı.

