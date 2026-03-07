Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, BAE sınırı yakınındaki Şeybe petrol sahasını hedef alan 4 insansız hava aracının Rubülhali Çölü üzerinde imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda, BAE sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurdu.

4 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şeybe petrol sahasına yönelik İHA saldırısı hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 4 İHA, Rubülhali Çölü’nde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

IRAK'TA ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde bulunan bir askeri üsse İHA düştü. Depolardan birinin üzerine düşen İHA nedeniyle yakıt römorku ve bir uçak çekicisi zarar görürdü. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı’nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu.

NELER OLDU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



