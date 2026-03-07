7 Mart Resmi Gazete kararları! Hangi isimler büyükelçi olarak atandı?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Peki, hangi isimler büyükelçi olarak atandı?
7 Mart 2026 Tarihli ve 33189 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kararlar arasında büyükelçi atamaları dikkat çekti. Peki, hangi isimler büyükelçi olarak atandı?
HANGİ İSİMLER BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI?
Buna göre; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı; Vatikan Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Arnavutluk Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11002)
–– I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması; II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması ve III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11003)
–– Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11004)
–– Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bağlantı Yolu-2 Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11005)
–– 154 kV İsdemir Diyarbakır-2 GES TM - Lice TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11006)
–– İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11007)
–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Kastamonu İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11008)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11009, 11010, 11011, 11012, 11013)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80)
YÖNETMELİK
–– Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/5)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri