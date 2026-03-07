Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Peki, hangi isimler büyükelçi olarak atandı?

7 Mart 2026 Tarihli ve 33189 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kararlar arasında büyükelçi atamaları dikkat çekti. Peki, hangi isimler büyükelçi olarak atandı?

HANGİ İSİMLER BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI?

Buna göre; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı; Vatikan Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Arnavutluk Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

