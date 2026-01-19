Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Aston Villa ile sahasında oynayacağı maç öncesi İngiliz ekibinden iki önemli eksik haberi geldi. Teknik direktör Unai Emery, Amadou Onana ve Ross Barkley'nin karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, sakatlık raporunu paylaştı. İspanyol çalıştırıcı, sakatlıklarının devam eden Amadou Onana ve Ross Barkley'nin, sarı-lacivertli takıma karşı sahada olamayacaklarını duyurdu.

Unai Emery

"YETERLİ OYUNCUMUZ VAR"

Everton maçının ardından konuşan Emery, "Onana ve Barkley 1-2 hafta içinde geri dönecek. İhtiyacımız olan performansı elde etmek için yeterli oyuncumuz var. Bazı oyuncuların sakatlanması iyi bir şey değil ama bu futbol ve bunu kabul etmeliyiz. Bu, başka bir oyuncunun oynaması için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki müsabaka 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç TSİ 20.45'te başlayacak.

