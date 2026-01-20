Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante için Al-Ittihad ile pazarlıklarını sürdürüyor. Başkan Sadettin Saran, transfer heyetiyle yapılan toplantıda taraftarın isteğine vurgu yaparak, sürecin sonuna kadar takip edileceğini söyledi.

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek amacıyla N’Golo Kanté’ye teklif yaptı. Fransız yıldızla anlaşma sağlandığı belirtilirken; Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’ın bonservis talebi ve teknik direktör Sergio Conceição’un devre arasında oyuncuyu kaybetmek istememesi süreci tıkadı.

"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

Sabah gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer heyetiyle yapılan değerlendirme toplantısında, “Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız” dedi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI, KULÜBÜ İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe yönetimi, Kanté için girişimlerini hızlandırdı. Transfer heyeti, yıldız oyuncuyla temas ve kulübüyle pazarlık için iki kez Abu Dabi’ye gitti.

Al-Ittihad yönetimi, Kanté için çift haneli bonservis talebinde bulunarak transferin bedelsiz gerçekleşmesine engel oldu. Fenerbahçe cephesi ise bu talebi reddetti. Kulüp ve teknik heyet arasında yapılan değerlendirmede, sarı-lacivertli transfer heyeti ile Başkan Sadettin Saran, son durumu masaya yatırdı; Saran, toplantıda taraftar beklentisine atıf yapara, transfer kararlılığını vurguladı.

KANTE DİRENİYOR

Al-Ittihad’ın söz verdiği koşulları geri çektiği, oyuncuya yarım sezonluk alacağından vazgeçerek gitme izni verme sözü verildiği ancak kulüp ve teknik direktör tarafından direnç gösterildiği aktarıldı. Arap kulübünün, bonservis talebinde bulunarak transferi zora soktuğu bildirildi. Kanté’nin ise hem kulübüne hem de teknik ekibe transfer için baskı yaptığı ifade edildi.

Kanté’nin Al-Ittihad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor; 2023’ten beri Suudi kulübünde forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon 23 maçta görev yaptı ve 1 asist kaydetti.

