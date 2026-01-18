Suudlar F.Bahçe’nin anlaştığı yıldızı bırakmak istemiyor. N’Golo Kante kariyerini sarı lacivertlilerde sürdürmek istiyor. Ancak hem Al İttihad hem de hocası Conceiçao dünya yıldızının transferine taş koyuyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı N’Golo Kante, Türkiye’ye gelmek için hazır, ancak Al İttihad çamura yatmış durumda. Fransız yıldıza, yarım sezonluk alacağından vazgeçerek gitme izin veren Suud ekibi sözünün arkasında durmuyor. Teknik direktör Sergio Conçeicao da yıldız oyuncusunu devre arasında kaybetmek istemediği için direniyor. Kante ise kendisine verilen sözün tutulması için hem kulübüne hem hocasına baskı yaparak transferin önünü açmaya çalışıyor. Kante’nin Fenerbahçe’ye gelişi sezon sonu için garanti ancak hem oyuncu hem de sarı lacivertliler işi şimdi bitirmek için uğraşıyor.

PORTEKİZLİ İNADI

Kante’nin menajerinin, “Ocak ayında bedelsiz geliriz” sözü üzerine bu transfere giren Fenerbahçe, Fransız yıldızla anlaşmaya varmıştı. İş ciddiye binene kadar sessiz kalan Al İttihad ise sonrasında bonservis talebinde bulunarak transferi yokuşa sürdü. Arap ekibinin sözleşme yenileme talebini “Önceliğim para değil” diyerek geri çeviren Kante, gidişine taş koyan teknik direktör Conceiçao’yla bir görüşme yaparak, Fenerbahçe’yle anlaştığını ve artık Al İttihad’a faydalı olamayacağını iletti. Portekizli çalıştırıcı henüz ikna olmuş değil. Transferdeki sürecin önümüzdeki 48 saat içinde netlik kazanması bekleniyor.

KANTE DİRENİYOR

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan N’Golo Kante, kariyerini Avrupa’da sürdürmekte kararlı. Fransız yıldız, Al İttihad’ın taş koyma çabalarına, transferin gerçekleşmesi için dik duruşu bozmuyor.

