Beşiktaş, Abraham’ın satışıyla bir taşta iki kuş vuracak. Abraham giderse takasla Guessand gelecek. Hem İngiliz golcünün yüksek ücretinden çıkılacak, hem de golcü aranmayacak.

MURAD TAMER - Tammy Abraham yavaş yavaş Aston Villa için bavulunu toplamaya başlamışken Beşiktaş bu transferden kârlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz kulübüyle bonservis bedeli için 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya varılması bekleniyor. Ada ekibiyle satış sonrası maddelerinin yanı sıra bir ihtimal için de görüşmeler devam ediyor. Abraham’ın ayrılığı sonrası yeni bir golcü almak zorunda kalacak olan siyah beyazlılar, Aston Villa’dan takas karşılığında Evann Guessand’ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

TÜRKİYE’Yİ İSTİYOR

Santrforun yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Guessand için siyah beyazlı teknik heyet onay verdi. Fransız oyuncu da Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş kanadı, bonservis bedellerinde her iki kulübün de indirim yaparak takasın gerçekleşmesi için çalışıyor. Guessand’ın bonservis bedeli 25 milyon avro. Abraham için de Aston Villa’nın 20 milyon avro ödemeye hazır olması sebebiyle siyah beyazlılar takasın gerçekleşmesi için bastırıyor. Anlaşmanın birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

ALMAN STOPER KALIYOR

Paulista’nın beklenmedik ayrılığı sonrası savunma planları değişti. Almanya’dan birçok talibi bulunan ve gönderilmesi planlanan Felix Uduokhai’nin şimdilik takımda kalmasına karar verildi. Öte yandan Agbadou transferinin de bugün netleşebileceği öğrenildi.

