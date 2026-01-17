Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından değerlendirmeler yapan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılıların panik transferi yapacağını iddia etti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"GALATASARAY GALİBİYETİ ASLA HAK ETMEDİ"

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale YouTube kanalında mücadeleyi yorumlayan Dilmen, "Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon. Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok." diye konuştu.

"BASKIYA DAYANAMAYAN BİR ANLAYIŞ..."

Galatasaray'ın baskı altında olduğunu belirten deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder. Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu." dedi.

"2 TANE OYUNCU ALACAKLAR KORKUDAN"

Sarı kırmızılıların Atletico Madrid maçı öncesinde panik transferi yapabileceğini kaydeden Dilmen, "Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor. Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten." şeklinde konuştu.

