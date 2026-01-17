Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar, rakip takımın golü sonrası yönetimi istifaya çağırdı. Karşılaşmanın ardından da protestolar dinmezken tribünlerden yönetime tepkiler yükseldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da rakip takımın golü sonrası protesto sesleri yükseldi.

"YÖNETİM İSTİFA"

Rams Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılı tribünler, Mohamed Bayo'nun golünden sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı ve top sarı kırmızılı futbolculara gelince ıslık sesleri yükseldi.

MAÇ SONU TEPKİLER SÜRDÜ

Sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park'ta 1-1 sonuçlanan Gaziantep FK maçı sonrası tepkilerinin sürdürürken "Aciz yönetim istemiyoruz." ve "Transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

"YEL KAYADAN TOZ ALIR!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un tutuklanması sonrasında kendisini Çağlayan Adliyesi önünde istifaya davet eden taraftarlar için, "Yel kayadan toz alır! Bunu herkes bilsin! Galatasaray, büyük bir aile. Galatasaray, eleştirel bir camiadır. Büyüklüğü de bu eleştiren seviyeden gelmektedir. Bir deyim var, yel kayadan sadece toz alır. Bunu daha önce de kullanmıştım. Bugün tam zamanı. Kimse Galatasaray'ın bütünlüğünü bozamaz! Herkes etle tırnak gibidir!" ifadelerini kullanmıştı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.

Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

