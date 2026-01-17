Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı müsabakada Barış Alper Yılmaz ve Nazım Sangare arasından tansiyon yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırladığı mücadelede iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ikinci yarısında Nazım Sangare, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından tribünlere dönerek sevindi.

Bu pozisyonun ardından Barış Alper ve Nazım Sangare arasında tartışma yaşandı. Eren Elmalı da olaya müdahil olurken saha bir anda karıştı.

Barış Alper Yılmaz, Nazım Sangare'nin üzerine yürürken olayın yatışmasının ardından iki oyuncu da sarı kart gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası